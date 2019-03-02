Для православных верующих наступила Вселенская родительская суббота





Этот день предшествует Неделе (воскресенью) о Страшном суде, а название происходит от церковнославянского «мясопуст», означающее «мясо оставляю». В церкви в последний раз «заговляются» перед Великим постом. Во Вселенскую родительскую субботу православные христиане не только посещают могилы близких на кладбищах, но и посещают специальные заупокойные богослужения – панихиды, где возносят молитвы об упокоении умерших, испрашивают у Бога для них милосердия и прощения грехов.Во время поминовения верующие молятся не только о своих ушедших в мир иной родных и друзьях, но также поминают всех, кто погиб на войне, из-за стихийных катастроф и бедствий. Для них важна заупокойная молитва, так как многие не сопровождались в загробную жизнь поминовением Церкви.Мясопустная родительская суббота берет свое начало ещё с апостольских времен, о чем говорит Иерусалимский устав, созданный согласно с древнейшими традициями и преданиями Саввой Освященным в V в.