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Для православных верующих наступила Вселенская родительская суббота

Сегодня, 2 марта для православных верующих очень важный день, когда можно помолиться об усопших родных и друзьях. Речь идет о Вселенской родительской мясопустной субботе, относящейся к особым датам поминовения умерших.

Для православных верующих наступила Вселенская родительская суббота

Этот день предшествует Неделе (воскресенью) о Страшном суде, а название происходит от церковнославянского «мясопуст», означающее «мясо оставляю». В церкви в последний раз «заговляются» перед Великим постом. Во Вселенскую родительскую субботу православные христиане не только посещают могилы близких на кладбищах, но и посещают специальные заупокойные богослужения – панихиды, где возносят молитвы об упокоении умерших, испрашивают у Бога для них милосердия и прощения грехов.

Во время поминовения верующие молятся не только о своих ушедших в мир иной родных и друзьях, но также поминают всех, кто погиб на войне, из-за стихийных катастроф и бедствий. Для них важна заупокойная молитва, так как многие не сопровождались в загробную жизнь поминовением Церкви.

Мясопустная родительская суббота берет свое начало ещё с апостольских времен, о чем говорит Иерусалимский устав, созданный согласно с древнейшими традициями и преданиями Саввой Освященным в V в.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:05

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