Екатерина Волкова получила травму после падения на репетиции в театре

Инцидент произошел перед премьерой в Школе современной пьесы спектакля “Город”, где участвует в том числе Екатерина Волкова. Играть перед зрителями звезде “Ворониных” пришлось с ушибом ребра, а также травмированным коленом. В ходе репетиции актриса упала в расположенное под сценой помещение, но серьезных повреждений ей удалось избежать. В своем профиле в Instagram Волкова добавила, что все актеры очень старались, поэтому она надеется, что публике понравилась постановка. Повторный показ спектакля состоится уже 12 марта.Поклонники актрисы поддержали кумира, желая знаменитости скорейшего выздоровления. Многие отметили, что такое падение могло закончиться хуже, поэтому отчасти звезде повезло обойтись незначительными травмами. Также многие восхитились тем, что даже несмотря на повреждения Екатерина Волкова вышла на сцену и отлично справилась со своей задачей.