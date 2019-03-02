Садальский высказал предположение о причине смерти актера Алексея Смирнова
Он поделился с подписчиками публикацией, посвященной своему коллеге Алексею Смирнову. Знаменитость рассказал о лучших качествах российского актера, назвав его настоящим библиофилом и поистине великим мастером всего, за что ему доводилось браться. Советский комик очень любил детей и вырезал для них игрушки из дерева, однако своих наследников у него не было.
Садальский отметил, что артист был заботливым сыном, всегда поддерживающим свою мать. Он до конца жизни жил с ней в однокомнатной коммунальной квартире. Смирнов мечтал попробовать себя в драматической роли. Такой шанс ему предоставил режиссер Леонид Быков в своей кинокартине «В бой идут одни старики». Их крепкая дружба длилась до конца жизни. После гибели режиссера в автомобильной аварии актер не выдержал страшной новости и скончался от разрыва сердца.
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🎬Мало кто знал, что этот громадный, феерически смешной и обожаемый зрителем артист - библиофил, тонкий знаток японской поэзии, завсегдатай всех букинистических магазинов, которые попадались на его пути. ✔️Очень скромный, очень добрый, очень ранимый. Обожающий детей, которых у него не было. На любых съемках его окружала толпа из местных ребят, для которых он с упоением вырезал из дерева игрушки. Делал это мастерски, как и всё, чем любил заниматься. Нежный сын, выхаживающий свою старенькую мать. Когда-то она также вытянула его после тяжелейшей контузии, полученной накануне победы, уже в Германии, до которой он дошел вместе со своим минометным полком. Хотя долгое время даже его коллеги по цеху, тоже прошедшие войну, не догадывались о том, что Смирнов воевал. Много было достойных наград у Алексея Макаровича, но, видимо, внутри этого актера достоинства было еще больше – как настоящий фронтовик, о войне он говорить не любил, ордена не носил. Надел их лишь однажды в 1970-м, на юбилей Победы. Ордена Славы II и III степени, орден Красной Звезды, медали "За отвагу", "За боевые заслуги"… Одиннадцать наград! Доброволец, разведчик, командир огневого взвода 3-й артиллерийской батареи 169-го Краснознаменного минометного полка 3-й артиллерийской Житомирской Краснознаменной ордена Ленина дивизии прорыва РГК. Ас рукопашного боя. До конца жизни он прожил с мамой в одной комнате ленинградской коммуналки. Никогда ничего не просил, ни на что не жаловался. Конечно, как и любой комедийный актер, мечтал о драматической роли. Сыграл ее лишь однажды – в фильме своего друга Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Друга, смерть которого он не пережил: вскоре после автокатастрофы, в которой погиб Быков, не стало и Смирнова - он умер от разрыва сердца после трагической новости. А под занавес этой не очень веселой истории хочу напомнить, недавно был день рождения любимого актера. А, во-вторых, второй день весны. Так что, «будем жить», как говорил командир поющей эскадрильи из лучшего фильма Алексея Макаровича Смирнова... #садальский #мосфильм #вбойидутоднистарики #операцияы #актеры #помню #киностудиямосфильм #мосфильм #ленфильм #герой #война #никтонезабытничтонезабыто #украина #ссср