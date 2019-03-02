Садальский высказал предположение о причине смерти актера Алексея Смирнова

Он поделился с подписчиками публикацией, посвященной своему коллеге Алексею Смирнову. Знаменитость рассказал о лучших качествах российского актера, назвав его настоящим библиофилом и поистине великим мастером всего, за что ему доводилось браться. Советский комик очень любил детей и вырезал для них игрушки из дерева, однако своих наследников у него не было.Садальский отметил, что артист был заботливым сыном, всегда поддерживающим свою мать. Он до конца жизни жил с ней в однокомнатной коммунальной квартире. Смирнов мечтал попробовать себя в драматической роли. Такой шанс ему предоставил режиссер Леонид Быков в своей кинокартине «В бой идут одни старики». Их крепкая дружба длилась до конца жизни. После гибели режиссера в автомобильной аварии актер не выдержал страшной новости и скончался от разрыва сердца.