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СМИ подсчитали, сколько зарабатывают знаменитости на рекламе в соцсетях

СМИ подсчитали, сколько зарабатывают отечественные знаменитости на рекламе в своих профилях в соцсетях. Об этом изданию “КП” рассказал Артем Ратников, эксперт по маркетингу в Сети.
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают знаменитости на рекламе в соцсетях

Чтобы страница приносила большой доход, на нее должны подписаться много пользователей, также важна активность юзеров, количество “лайков” и комментариев. Ради аудитории звезды готовы вести себя странно и публиковать скандальные посты. Ратников убежден, что шпагаты Анастасии Волочковой помогают ей иметь неплохой доход. Кроме того, теперь знаменитости стараются прямо не указывать на объект рекламы, публикуя завуалированные посты с намеком на товар.

Некоторые звезды принципиальны и не рекламируют ряд продуктов, среди них Анна Семенович и Эдгар Запашный. Оскар Кучера готов продвигать даже алкоголь, однажды решив взять в качестве оплаты ящик премиального виски стоимостью порядка 200 тысяч рублей. Эксперт уверен, что даже “антипиар” является удачным рекламным ходом, привлекая новую аудиторию. В пример Ратников приводит Влада Соколовского и Риту Дакоту, “спрос” на которых после скандала с изменой только вырос.
СМИ подсчитали, сколько зарабатывают знаменитости на рекламе в соцсетях

По подсчетам СМИ, больше всех за один рекламный пост берет Сергей Шнуров — свыше 4 млн рублей. Пост на странице Дмитрия Нагиева обойдется от 650 тысяч, Ольга Бузова за сотрудничество получает около 570 тысяч рублей, а реклама от Ксении Собчак стоит 500 тысяч - 1 млн рублей. Запись с товаром на странице Настасьи Самбурской стоит не менее 450 тысяч, также зарабатывают на этом Ксения Бородина, Анфиса Чехова и другие.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:57

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