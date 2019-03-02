Создан прототип распределяющей шляпы из "Гарри Поттера" для чтения мыслей





Сотрудницы Технологического института Массачусетса разработали читающую мысли шляпу, вдохновившись книгой о "Гарри Поттере". В неё инженеры встроили электроэнцефалограф и создали нейросеть, регистрирующую воображаемые человеком образы. Данная технология уже используется в медицинских целях для реабилитации после инсульта. Считывая мозговую активность во время представления тех или иных действий, программа активирует электроды, которые подключены к частично парализованным мышцам.Создатели шляпы использовали коммерческий электроэнцефалограф. Электроды на нём прикрепляются к 14 разным областям головы. В аппарате добровольцу предлагали взглянуть на изображения разных действий и предметов, а затем их представить.Записав активность мозга, шляпа задавала итоговые вопросы и самостоятельно регистрировала образ, о котором подумал человек. Ответ она озвучивала в динамик. Разработчики устройства планируют применять его во время обучения детей для поднятия их самооценки.