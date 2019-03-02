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Создан прототип распределяющей шляпы из "Гарри Поттера" для чтения мыслей

Американскими инженерами создан прототип распределяющей шляпы из "Гарри Поттера" для чтения мыслей. Устройство считывает активность мозга, озвучивая представляемые человеком образы.
Создан прототип распределяющей шляпы из "Гарри Поттера" для чтения мыслей

Сотрудницы Технологического института Массачусетса разработали читающую мысли шляпу, вдохновившись книгой о "Гарри Поттере". В неё инженеры встроили электроэнцефалограф и создали нейросеть, регистрирующую воображаемые человеком образы. Данная технология уже используется в медицинских целях для реабилитации после инсульта. Считывая мозговую активность во время представления тех или иных действий, программа активирует электроды, которые подключены к частично парализованным мышцам.

Создатели шляпы использовали коммерческий электроэнцефалограф. Электроды на нём прикрепляются к 14 разным областям головы. В аппарате добровольцу предлагали взглянуть на изображения разных действий и предметов, а затем их представить.

Записав активность мозга, шляпа задавала итоговые вопросы и самостоятельно регистрировала образ, о котором подумал человек. Ответ она озвучивала в динамик. Разработчики устройства планируют применять его во время обучения детей для поднятия их самооценки.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:44

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