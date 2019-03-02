Бывший жених изуродовал машину бросившей его Виктории Комиссаровой
Бывший жених Виктории Комиссаровой изуродовал зелёной краской её машину из-за того, что девушка его бросила. Теперь молодого человека ждёт уголовное наказание, но полиция пока не установила его местонахождение.
Виктория Комиссарова откровенно рассказала о том, почему рассталась со своим бывшим женихом Рустамом, и чем это для неё обернулось. Оказалось, что молодой человек во время совместного проживания с экс-участницей «Дома-2» нигде не работал, надеясь на дальнейшее содержание со стороны возлюбленной. Когда девушке это в очередной раз надоело, она собрала вещи и уехала к маме, но вопреки ожиданиям бойфренда, так и не вернулась.
Осознав, что любимую не вернуть, бывший жених Комиссаровой изуродовал зелёной краской из баллончика её машину, не только запятнав авто, но и выразив на нём своё мнение о возлюбленной нецензурными словами. Сразу после этого бывшая звезда «Дома-2» обратилась в полицию, где был оценён ущерб и уже открыто уголовное дело. Молодого человека пока ищут, но Виктория Комиссарова заявила, что он обязательно понесёт наказание.
Виктория Комиссарова откровенно рассказала о том, почему рассталась со своим бывшим женихом Рустамом, и чем это для неё обернулось. Оказалось, что молодой человек во время совместного проживания с экс-участницей «Дома-2» нигде не работал, надеясь на дальнейшее содержание со стороны возлюбленной. Когда девушке это в очередной раз надоело, она собрала вещи и уехала к маме, но вопреки ожиданиям бойфренда, так и не вернулась.
Осознав, что любимую не вернуть, бывший жених Комиссаровой изуродовал зелёной краской из баллончика её машину, не только запятнав авто, но и выразив на нём своё мнение о возлюбленной нецензурными словами. Сразу после этого бывшая звезда «Дома-2» обратилась в полицию, где был оценён ущерб и уже открыто уголовное дело. Молодого человека пока ищут, но Виктория Комиссарова заявила, что он обязательно понесёт наказание.