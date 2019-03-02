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Звезда “Аншлага” Карина Зверева жалеет о поздних родах

Отечественная актриса Карина Зверева, известная широким массам по участию в “Аншлаге”, жалеет о поздних родах, о чем рассказала в интервью “Пятому каналу”. Впервые мамой 41-летняя знаменитость стала в 2017 году.
Звезда “Аншлага” Карина Зверева жалеет о поздних родах

Как отметила Карина Зверева, она сожалеет, что не родила ребенка от своего экс-супруга Геннадия Ветрова, с которым состояла в отношениях более 14 лет. У актера имелась дочь от прошлого брака, поэтому он не торопил возлюбленную с пополнением. Решение расстаться пара приняла в 2011 году, Зверева отказалась от раздела имущества и им удалось сохранить дружеские отношения. Звезда “Аншлага” делится, что “по глупости” не стала тогда рожать, поскольку ей вскружила голову слава и она решила посвящать время гастролям.
Звезда “Аншлага” Карина Зверева жалеет о поздних родах

Весной 2017 года у Карины Зверевой и ее гражданского супруга Рафаэля Хусяинова родился сын. Знаменитость отмечает, что ее наследник растет достаточно быстро, меняясь буквально на глазах. Актриса надеется, что сможет вырастить из сына хорошую личность.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:37

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