Звезда “Аншлага” Карина Зверева жалеет о поздних родах
Отечественная актриса Карина Зверева, известная широким массам по участию в “Аншлаге”, жалеет о поздних родах, о чем рассказала в интервью “Пятому каналу”. Впервые мамой 41-летняя знаменитость стала в 2017 году.
Как отметила Карина Зверева, она сожалеет, что не родила ребенка от своего экс-супруга Геннадия Ветрова, с которым состояла в отношениях более 14 лет. У актера имелась дочь от прошлого брака, поэтому он не торопил возлюбленную с пополнением. Решение расстаться пара приняла в 2011 году, Зверева отказалась от раздела имущества и им удалось сохранить дружеские отношения. Звезда “Аншлага” делится, что “по глупости” не стала тогда рожать, поскольку ей вскружила голову слава и она решила посвящать время гастролям.
Весной 2017 года у Карины Зверевой и ее гражданского супруга Рафаэля Хусяинова родился сын. Знаменитость отмечает, что ее наследник растет достаточно быстро, меняясь буквально на глазах. Актриса надеется, что сможет вырастить из сына хорошую личность.
Как отметила Карина Зверева, она сожалеет, что не родила ребенка от своего экс-супруга Геннадия Ветрова, с которым состояла в отношениях более 14 лет. У актера имелась дочь от прошлого брака, поэтому он не торопил возлюбленную с пополнением. Решение расстаться пара приняла в 2011 году, Зверева отказалась от раздела имущества и им удалось сохранить дружеские отношения. Звезда “Аншлага” делится, что “по глупости” не стала тогда рожать, поскольку ей вскружила голову слава и она решила посвящать время гастролям.
Весной 2017 года у Карины Зверевой и ее гражданского супруга Рафаэля Хусяинова родился сын. Знаменитость отмечает, что ее наследник растет достаточно быстро, меняясь буквально на глазах. Актриса надеется, что сможет вырастить из сына хорошую личность.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:37