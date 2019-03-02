Звезда “Аншлага” Карина Зверева жалеет о поздних родах





Как отметила Карина Зверева, она сожалеет, что не родила ребенка от своего экс-супруга Геннадия Ветрова, с которым состояла в отношениях более 14 лет. У актера имелась дочь от прошлого брака, поэтому он не торопил возлюбленную с пополнением. Решение расстаться пара приняла в 2011 году, Зверева отказалась от раздела имущества и им удалось сохранить дружеские отношения. Звезда “Аншлага” делится, что “по глупости” не стала тогда рожать, поскольку ей вскружила голову слава и она решила посвящать время гастролям.Весной 2017 года у Карины Зверевой и ее гражданского супруга Рафаэля Хусяинова родился сын. Знаменитость отмечает, что ее наследник растет достаточно быстро, меняясь буквально на глазах. Актриса надеется, что сможет вырастить из сына хорошую личность.