Опубликован ТОП-3 самых доступных авто для дрифта





Третья строчка досталась Ford Sierra – самому бюджетному варианту из списка (можно найти экземпляр даже за 100 000 рублей). Благодаря нужному заднему приводу, который без проблем ремонтируется после неудачной попытки, транспортное средство и попало в ТОП-3. Моторная линейка состоит из 2,0-литрового силового агрегата на 120 лошадиных сил. Следом расположился легендарный BMW 3-Series E30 – классический представитель конца 80-х. Привод на заднюю ось и подходящий мотор для дрифта позволяют немецкому автомобилю занять вторую строчку рейтинга. Кроме того, именно эту модель можно использовать даже на самых серьёзных соревнованиях.Первое место осталось за бюджетным Toyota Chaser, оснащенным мощным двигателем и задним приводом. В подкапотном пространстве разместились моторы из серии 1JZ и 2JZ на 180 и 280 л.с. соответственно.