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Ольге Бузовой приписывают роман с экс-участником «Дома-2» Алессандро Матераццо

Пользователи Сети приписывают Ольге Бузовой новый роман с экс-участником «Дома-2» Алессандро Матераццо. По слухам, после развода с супругой мужчина всерьёз задумался о возвращении на телестройку, где попробует ухаживать за ведущей.

Ольге Бузовой приписывают роман с экс-участником «Дома-2» Алессандро Матераццо


Ольга Бузова в последнее время стала героине многих придуманных поклонниками романов. Ведущую «Дома-2» подозревали в связи с Филиппом Киркоровым, Олегом Майами, а теперь приписывают ей новый роман с экс-участником телестройки Алессандро Матераццо. Постоянные зрители проекта вспомнили, что когда-то именно он был возлюбленным молодой Бузовой на периметре, но, покинув проект, гордо заявил, что это была всего лишь постановка.

Ольге Бузовой приписывают роман с экс-участником «Дома-2» Алессандро Матераццо


Странным фанатам показалось и то, что именно после развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым аналогичная ситуация случилась и в семье экс-участника. Молодой человек после ухода от жены даже переехал назад в Россию из Майами и якобы задумался над возвращением в стены «Дома-2».

Ольге Бузовой приписывают роман с экс-участником «Дома-2» Алессандро Матераццо


Кроме того, в микроблоге Алессандро Матераццо вдруг стали появляться старые видео с присутствием на них Ольги Бузовой. Всё это подвело публику к тому, что чувства нынешней ведущей и экс-проектанта не остыли по сей день и они, возможно, уже закрутили роман, но пока тщательно это скрывают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 10:10

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