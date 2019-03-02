Ольге Бузовой приписывают роман с экс-участником «Дома-2» Алессандро Матераццо





Ольга Бузова в последнее время стала героине многих придуманных поклонниками романов. Ведущую «Дома-2» подозревали в связи с Филиппом Киркоровым, Олегом Майами, а теперь приписывают ей новый роман с экс-участником телестройки Алессандро Матераццо. Постоянные зрители проекта вспомнили, что когда-то именно он был возлюбленным молодой Бузовой на периметре, но, покинув проект, гордо заявил, что это была всего лишь постановка.Странным фанатам показалось и то, что именно после развода Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым аналогичная ситуация случилась и в семье экс-участника. Молодой человек после ухода от жены даже переехал назад в Россию из Майами и якобы задумался над возвращением в стены «Дома-2».Кроме того, в микроблоге Алессандро Матераццо вдруг стали появляться старые видео с присутствием на них Ольги Бузовой. Всё это подвело публику к тому, что чувства нынешней ведущей и экс-проектанта не остыли по сей день и они, возможно, уже закрутили роман, но пока тщательно это скрывают.