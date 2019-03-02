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Актриса Анна Хилькевич лечила дочь у врача-мошенника

Отечественная актриса Анна Хилькевич в течение года лечила свою дочь у врача-мошенника. Об этой истории с участием наследницы Арианны звезда рассказала подписчикам в Instagram.
Актриса Анна Хилькевич лечила дочь у врача-мошенника

По словам Анны Хилькевич, до года ее старшая дочь наблюдалась в клинике, однако затем у девочки появился частный врач. Актриса выбрала специалиста с хорошими рекомендациями и большим опытом работы, надеясь, что он достойно позаботится о ее наследнице. Однако в процессе “сотрудничества” начали возникать спорные моменты и медик проявил себя не лучшим образом, поэтому спустя год от его услуг отказались. Накануне же стало известно, что мужчина занимался мошенничеством, осуществляя незаконную практику. Вместо непосредственно вакцины подозреваемый вводил детям физраствор.

Своих подписчиков, особенно матерей, Анна Хилькевич призвала сохранять особую бдительность при выборе детского врача. Фолловеры актрису поддержали, порадовавшись, что недобросовестный медик не причинил серьезного вреда здоровью дочери знаменитости.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09

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