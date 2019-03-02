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Ученые рассказали о главных симптомах передозировки витамина С

Ученые рассказали, что витамин С считается не только полезным и важным для человеческого организма элементом, но может стать причиной развития многих неприятных явлений. Это возможно при передозировке, сообщают специалисты, рекомендуя ознакомиться с главными симптомами.
Ученые рассказали о главных симптомах передозировки витамина С

По словам доктора Торнбера, доза витамина микроэлемента, превышающая 100 г в сутки может вызвать диарею. При злоупотреблении продуктами или добавками, содержащими данный элемент, у человека могут наблюдаться проблемы желудочно-кишечного тракта. Это - попытка избавится от излишков, поэтому очень часто симптомы, связанные с переизбытком вещества, проявляются через боль в животе и вздутие.

Важно потреблять не больше 40 мг витамина С в сутки людям в возрасте 19-64 лет, рекомендует специалист. Необходимая норма содержится в соках, фруктах, овощах. Цитрусовые, броколли, клубника, картофель, капуста, черная смородина, картофель – все эти продукты богаты не только на витамин С, но и другие, необходимые для человеческого здоровья микроэлементы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:00

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