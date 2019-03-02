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Ольга Бузова довела Олега Майами до глубокой депрессии

Поклонники считают, что Ольга Бузова своим поведением довела Олега Майами до глубокой депрессии. Именно так расценили подписчики его новый пост в жёлтом наряде около такого же цвета «копейки» с подписью о том, что это к разлуке.

Ольга Бузова довела Олега Майами до глубокой депрессии


Только немного утихли в Сети слухи о возможном романе ведущей «Дома-2» с экс-коллегой, как певец спровоцировал новые всего одной публикацией в Instagram. Увидев пост, поклонники тут же решили, что своим поведением Ольга Бузова довела Олега Майами до глубокой депрессии.

Ольга Бузова довела Олега Майами до глубокой депрессии


Певец показал в микроблоге странное фото около первой модели «Жигулей», надев на себя жёлтую куртку и носки, ну а в подписи к снимку отметил, что цвет этот к разлуке или к расставанию. Использованные в описании грубые матерные слова натолкнули фолловеров на мысль, что разошёлся Олег Майами с Ольгой Бузовой не при самых лучших обстоятельствах.

Фанаты же самой певицы выразили мнение, что экс-коллега Ольги Бузовой по телестройке скорее всего не смог до конца удовлетворить её звёздные и женские потребности, а потому быстро стал неугодным.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 09:53

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