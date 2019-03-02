



Только немного утихли в Сети слухи о возможном романе ведущей «Дома-2» с экс-коллегой, как певец спровоцировал новые всего одной публикацией в Instagram. Увидев пост, поклонники тут же решили, что своим поведением Ольга Бузова довела Олега Майами до глубокой депрессии.Певец показал в микроблоге странное фото около первой модели «Жигулей», надев на себя жёлтую куртку и носки, ну а в подписи к снимку отметил, что цвет этот к разлуке или к расставанию. Использованные в описании грубые матерные слова натолкнули фолловеров на мысль, что разошёлся Олег Майами с Ольгой Бузовой не при самых лучших обстоятельствах.Фанаты же самой певицы выразили мнение, что экс-коллега Ольги Бузовой по телестройке скорее всего не смог до конца удовлетворить её звёздные и женские потребности, а потому быстро стал неугодным.