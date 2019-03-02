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Увидевшая «проклятую» картину жительница Великобритании потеряла сознание

Жительница Великобритании посетила выставку картин различных художников, среди которых были неизвестные авторы. Увидев одно из полотен, женщина почувствовала головокружение и потеряла сознание.
Увидевшая «проклятую» картину жительница Великобритании потеряла сознание

Инцидент произошел в английском городе Глостере несколько дней назад. 68-летняя местная жительница по имени Лин Синдери почувствовала себя плохо и упала в обморок сразу после того, как посмотрела на картину неизвестного художника «Зловещее». На ней изображены два скелета и силуэт человека на черном фоне, в центре композиции находится череп коровы. Произведение было обнаружено в монастыре «Ревесби» и считается проклятым, потому что с ним связаны необъяснимые явления.

Увидевшая «проклятую» картину жительница Великобритании потеряла сознание

Очевидцы утверждают, что фигуры на картине способны самостоятельно перемещаться по ней и с ненавистью смотреть на окружающих. Они считают, что при просмотре на полотно ощущается упадок сил, будто оно забирает всю энергию из человека.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:05

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