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В Колумбии очевидцы зафиксировали на видео промелькнувшую призрачную фигуру перед сносом здания

В одном из местных зданий Колумбии прямо перед сносом промелькнула призрачная фигура. Этот момент очевидцам удалось запечатлеть на видео, а соответствующий ролик после был обнародован в Сети.
В Колумбии очевидцы зафиксировали на видео промелькнувшую призрачную фигуру перед сносом здания

Инцидент имел место еще 22 февраля в городе Медельин. Очевидец наблюдал за тем, как местные власти сносили некогда принадлежавший мафиози Пабло Эскобару многоэтажный особняк. Всего за пару мгновений до того, как прозвучал взрыв, в кадре появилась странная полупрозрачная сущность, напоминающая фигуру человека. Она металась по этажу, словно пытаясь найти выход, а потом здание внезапно обрушилось и загадочная “сущность” больше не попадала в поле зрения.

Многие пользователи Сети заявили, что показанная в ролике фигура может являться призраком, некоторые даже предположили, что это дух покойного криминального авторитета. Однако нашлись и скептики, которые уверены, что в действительности это поднялась пыль или нечто подобное, и ни о каком потустороннем феномене речи быть не может.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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