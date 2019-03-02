В Колумбии очевидцы зафиксировали на видео промелькнувшую призрачную фигуру перед сносом здания





Инцидент имел место еще 22 февраля в городе Медельин. Очевидец наблюдал за тем, как местные власти сносили некогда принадлежавший мафиози Пабло Эскобару многоэтажный особняк. Всего за пару мгновений до того, как прозвучал взрыв, в кадре появилась странная полупрозрачная сущность, напоминающая фигуру человека. Она металась по этажу, словно пытаясь найти выход, а потом здание внезапно обрушилось и загадочная “сущность” больше не попадала в поле зрения.Многие пользователи Сети заявили, что показанная в ролике фигура может являться призраком, некоторые даже предположили, что это дух покойного криминального авторитета. Однако нашлись и скептики, которые уверены, что в действительности это поднялась пыль или нечто подобное, и ни о каком потустороннем феномене речи быть не может.