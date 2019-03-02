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Плохая экология ухудшает качество сперматозоидов

Плохая экология ухудшает качество сперматозоидов, заявили британские учёные. Поступающие в организм мужчины токсины проявляют свойства женских гормонов эстрогенов.
Плохая экология ухудшает качество сперматозоидов

Учёные из Великобритании рассказали, почему загрязнение окружающей среды отражается на бесплодии и здоровье сперматозоидов. Каждый третий англичанин ежегодно сталкивается с трудностями при планировании детей. Доктор Ферран Гарсия связывает главный фактор бесплодия у мужчин с попаданием в организм стойких химических веществ.

Вследствие промышленных процессов токсины поступают в атмосферу, воду, землю и растения, разлагаясь там десятилетиями. Оказываясь в теле человека тем или иным путём, загрязнения растворяются в жире и проявляют качества эстрогенов. Таким образом, плохая экология приводит не только к мужскому бесплодию, но и к раку предстательной железы.

Гарсия советует по возможности вести здоровый образ жизни, минимизируя влияние токсинов. Мужчинам стоит отказаться от курения и алкоголя в больших дозах, а также избегать ожирения. Лишний вес активно конвертирует тестостерон, превращая его в эстроген.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:44

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