Диана Гурцкая заявила о готовности петь с больным горлом и температурой
Отечественная исполнительница Диана Гурцкая готова петь даже несмотря на больное горло и повышенную температуру. Об этом она рассказала подписчикам с помощью поста в сети Instagram.
В своем профиле Диана Гурцкая поделилась роликом, где она сидит за клавишным инструментом, создавая мелодию. Звезда также исполняет композицию, стараясь выкладываться на полную. В подписи к посту знаменитость указала, что на момент записи видео у нее наблюдалась температура в 38 градусов, а еще артистка столкнулась с болью в горле. Однако все эти неприятности, по словам певицы, “не проблема”, когда ее душа начинает просить песен.
В комментариях поклонники высказали восхищение голосом Дианы Гурцкой, отметив ее талант. В то же время ряд фолловеров посоветовали звезде на время болезни отказаться от таких нагрузок, чтобы не усугубить свое положение. Публика пожелала своему кумиру скорейшего выздоровления, а пост оценили “лайками“ сотни пользователей.
В своем профиле Диана Гурцкая поделилась роликом, где она сидит за клавишным инструментом, создавая мелодию. Звезда также исполняет композицию, стараясь выкладываться на полную. В подписи к посту знаменитость указала, что на момент записи видео у нее наблюдалась температура в 38 градусов, а еще артистка столкнулась с болью в горле. Однако все эти неприятности, по словам певицы, “не проблема”, когда ее душа начинает просить песен.
В комментариях поклонники высказали восхищение голосом Дианы Гурцкой, отметив ее талант. В то же время ряд фолловеров посоветовали звезде на время болезни отказаться от таких нагрузок, чтобы не усугубить свое положение. Публика пожелала своему кумиру скорейшего выздоровления, а пост оценили “лайками“ сотни пользователей.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:50