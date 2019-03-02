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Диана Гурцкая заявила о готовности петь с больным горлом и температурой

Отечественная исполнительница Диана Гурцкая готова петь даже несмотря на больное горло и повышенную температуру. Об этом она рассказала подписчикам с помощью поста в сети Instagram.
Диана Гурцкая заявила о готовности петь с больным горлом и температурой

В своем профиле Диана Гурцкая поделилась роликом, где она сидит за клавишным инструментом, создавая мелодию. Звезда также исполняет композицию, стараясь выкладываться на полную. В подписи к посту знаменитость указала, что на момент записи видео у нее наблюдалась температура в 38 градусов, а еще артистка столкнулась с болью в горле. Однако все эти неприятности, по словам певицы, “не проблема”, когда ее душа начинает просить песен.

В комментариях поклонники высказали восхищение голосом Дианы Гурцкой, отметив ее талант. В то же время ряд фолловеров посоветовали звезде на время болезни отказаться от таких нагрузок, чтобы не усугубить свое положение. Публика пожелала своему кумиру скорейшего выздоровления, а пост оценили “лайками“ сотни пользователей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:50

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