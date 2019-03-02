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Актер Михаил Пореченков отмечает свой 50-летний юбилей на театральной сцене

Известный в России актер Михаил Пореченков решил отметить свой юбилей на театральной сцене. Звезде отечественного кинематографа, известному по ряду ролей, в субботу, 2 марта, исполняется 50 лет.
Актер Михаил Пореченков отмечает свой 50-летний юбилей на театральной сцене

Несмотря на значимую дату, Михаил Пореченков решил провести личный праздник на сцене театра. В частности, 50-летний актер появится на сцене МХТ им. Чехова, чтобы сыграть одну из ведущих ролей в постановке “Крейцерова соната”. Режиссером спектакля выступает Антон Яковлев, а основой для истории послужило произведение авторства Льва Толстого.
Актер Михаил Пореченков отмечает свой 50-летний юбилей на театральной сцене

По словам Яковлева, постановка создавалась непосредственно в честь юбилея Михаила Пореченкова. Между тем, на сцене МХТ им. Чехова знаменитость выступает еще с 2002 года. В труппу театра актера приняли уже в 2003, а в 2009 за вышеупомянутый спектакль ему вручили премию Олега Табакова. В кино Пореченков тоже является частым гостем, а его фильмография насчитывает свыше сотни киноработ.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:36

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