Актер Михаил Пореченков отмечает свой 50-летний юбилей на театральной сцене





Несмотря на значимую дату, Михаил Пореченков решил провести личный праздник на сцене театра. В частности, 50-летний актер появится на сцене МХТ им. Чехова, чтобы сыграть одну из ведущих ролей в постановке “Крейцерова соната”. Режиссером спектакля выступает Антон Яковлев, а основой для истории послужило произведение авторства Льва Толстого.По словам Яковлева, постановка создавалась непосредственно в честь юбилея Михаила Пореченкова. Между тем, на сцене МХТ им. Чехова знаменитость выступает еще с 2002 года. В труппу театра актера приняли уже в 2003, а в 2009 за вышеупомянутый спектакль ему вручили премию Олега Табакова. В кино Пореченков тоже является частым гостем, а его фильмография насчитывает свыше сотни киноработ.