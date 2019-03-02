



Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель наконец немного отошли от темы с подарками и ухаживаниями, которых девушке недостаточно, но у них появился новый повод для ссор и скандалов. На этот раз в семье остро обсуждается вопрос прописки маленькой дочери.Изначально Дмитрий Дмитренко сказал, что пропишет малышку в своей квартире, но только после того, как мать составит завещание, но Ольга Рапунцель предложила возлюбленному пойти дальше и оформить дарственную на ребёнка. Мужчина явно оказался не в восторге от затеи жены и некоторое время не знал, что сказать.Взвесив все «за» и «против» Дмитрий Дмитренко отказался дарить дочери Василисе квартиру, до конца не объяснив причину такого решения. В ответ Ольга Рапунцель сразу же пригрозила тому разводом, а зрители сделали вывод, что участник не хочет собственными руками отдавать жилплощадь в распоряжение супруги вплоть до совершеннолетия дочери.