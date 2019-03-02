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Татьяна Навка озвучила героя мультфильма “Большое путешествие”

Отечественная фигуристка Татьяна Навка озвучила одного из героев нового мультфильма “Большое путешествие”. Об этом спортсменка рассказала поклонникам посредством поста в Instagram.
Татьяна Навка озвучила героя мультфильма “Большое путешествие”

В своем профиле Татьяна Навка опубликовала несколько фото, сделанных на студии во время озвучки. Свой голос знаменитость “подарила” одному из героев “Большого путешествия”, при этом она не стала раскрывать, о ком именно идет речь, предложив поклонникам угадать. В подписи к посту супруга Дмитрия Пескова также указала, что весна является временем для “чего-то нового”, и она просто не может без дела просиживать на диване. Судя по отзыву Навки, ей понравился процесс озвучивания, и фигуристке не терпится поскорее поделиться результатом с широкой аудиторией.

В комментариях фолловеры обрадовались такой новости, отметив, что хотят услышать спортсменку в таком контексте. Публика порадовалась, что звезда открывает для себя новые сферы, а также стала делать предположения, кого же озвучит Навка.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:25

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