Татьяна Навка озвучила героя мультфильма “Большое путешествие”

В своем профиле Татьяна Навка опубликовала несколько фото, сделанных на студии во время озвучки. Свой голос знаменитость “подарила” одному из героев “Большого путешествия”, при этом она не стала раскрывать, о ком именно идет речь, предложив поклонникам угадать. В подписи к посту супруга Дмитрия Пескова также указала, что весна является временем для “чего-то нового”, и она просто не может без дела просиживать на диване. Судя по отзыву Навки, ей понравился процесс озвучивания, и фигуристке не терпится поскорее поделиться результатом с широкой аудиторией.В комментариях фолловеры обрадовались такой новости, отметив, что хотят услышать спортсменку в таком контексте. Публика порадовалась, что звезда открывает для себя новые сферы, а также стала делать предположения, кого же озвучит Навка.