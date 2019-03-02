Глюкоза рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Знаменитость замужем за бизнесменом Александром Чистяковым уже 12 лет. Супруги воспитывают двоих детей. Их брак всегда был примером идеальных отношений не только для звездных пар, но и за пределами шоу-бизнеса.Однако артистка призналась, что им пришлось преодолевать кризис, чтобы не дойти до развода. Конфликт разгорелся на почве ревности. Ионова была участницей проекта «Танцы со звездами», что категорически не нравилось мужу. Он ревновал к хореографу Евгению Папунаишвили и был противником открытых платьев для выступлений, а подогревало напряженную атмосферу в семье частое отсутствие супруги дома.Глюкоза благодарна возлюбленному за терпение. Для нее была очень важна победа в шоу, которая стоила немалых усилий. Пара смогла преодолеть трудности в отношениях и вновь достичь гармонии в семье.