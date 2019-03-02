Гарик Мартиросян посмеялся над заработками матерей в декрете

В своем профиле Гарик Мартиросян опубликовал картину авторства Пабло Пикассо, якобы висящую в Музей современного искусства Капотни. В посте звезда Comedy Club использовал фразу, которая часто появляется под постами известных людей в соцсетях. Там девушки обращаются к кому-то по имени, заявляя, что им удается зарабатывать по 50 тысяч рублей в неделю, сидя при этом с малышом в декрете. Чаще всего сумма, имя и некоторые моменты в тексте меняются, но комментарии схожего смысла действительно стали частым явлением.Павел Воля, коллега Гарика Мартиросяна по Comedy Club, решил поддержать шутку своего товарища. Вместо развернутого отзыва актер написал лишь короткое “Ха”. Многим фолловерам страницы юмориста понравилась его шутка, затронувшая, по их мнению, острую социальную тему.