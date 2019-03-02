АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шлиссельбургская крепость: Самая мрачная тюрьма России стала местом здоровья и долголетия благодаря секрету одного узника
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Гарик Мартиросян посмеялся над заработками матерей в декрете

Отечественный юморист Гарик Мартиросян посмеялся над заработками матерей в декрете. Соответствующий пост появился на странице резидента Comedy Club в сети Instagram.
Гарик Мартиросян посмеялся над заработками матерей в декрете

В своем профиле Гарик Мартиросян опубликовал картину авторства Пабло Пикассо, якобы висящую в Музей современного искусства Капотни. В посте звезда Comedy Club использовал фразу, которая часто появляется под постами известных людей в соцсетях. Там девушки обращаются к кому-то по имени, заявляя, что им удается зарабатывать по 50 тысяч рублей в неделю, сидя при этом с малышом в декрете. Чаще всего сумма, имя и некоторые моменты в тексте меняются, но комментарии схожего смысла действительно стали частым явлением.

Павел Воля, коллега Гарика Мартиросяна по Comedy Club, решил поддержать шутку своего товарища. Вместо развернутого отзыва актер написал лишь короткое “Ха”. Многим фолловерам страницы юмориста понравилась его шутка, затронувшая, по их мнению, острую социальную тему.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Колумбии очевидцы зафиксировали на
Ольга Бузова довела Олега Майами до
Диана Гурцкая заявила о готовности петь
Плохая экология ухудшает качество
Актер Михаил Пореченков отмечает свой
Дмитрий Дмитренко отказался дарить
Татьяна Навка озвучила героя
Глюкоза рассказала о кризисе в
Гарик Мартиросян посмеялся над
Федор Добронравов прокомментировал
Джонни Депп подал иск в суд на Эмбер
Андрей Данилко тайно выступает в образе
Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта
NASA разработало первые «космические»
Анфиса Чехова проводит отдых на
Катя Лель посетила могилу своего
Сын Анфисы Чеховой намерен стать
Шлиссельбургская крепость: Самая
Очевидец поймал на камеру призрака
В ОАЭ показали десятиколесный
В Сети появились неизвестные фото
Учёные: От алкоголя чаще умирают люди
Григорий Лепс начнет выпускать
Глава компании Huawei рассекретил
Ефим Шифрин признался, что был
Учёные: Наземная растительность
Обнаженная Яна Кошкина поздравила
Ученые назвали гелиевые воздушные шары
Саша Черно призналась, что проверяет
Вера Брежнева показала поклонникам
Просмотреть все новости