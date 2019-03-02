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Федор Добронравов прокомментировал слухи о плохом самочувствии

Известный актер Федор Добронравов прокомментировал слухи о своем плохом самочувствии. Звезда “Сватов” поделился соответствующим видеообращением в своем профиле в Instagram.
Федор Добронравов прокомментировал слухи о плохом самочувствии

На личной странице Добронравов опубликовал видео, обращенное к любителям Интернета и театра. Он отметил, что хотел бы фиксировать для поклонников свое передвижение по стране с различными спектаклями. Звезда “Сватов” добавил, что в пижаме он позировал во время записи не из-за того, что болен и находится в больнице. Незадолго до съемки ролика артист отыграл постановку, показав также своих коллег. Многочисленных фолловеров артист пригласил посетить еще один спектакль.

В следующем посте Федор Добронравов поделился снимком с клоунским носом, сделанным после постановки “Спасатель” в Санкт-Петербурге, и анонсировал еще одно появление на сцене в Москве. Фактически актер опроверг слухи в СМИ о своем плохом самочувствии и проблемах со здоровьем после пережитого в 2018 году инсульта. Поклонники порадовались тому, что их кумир полон энергии и продолжает выступать в театре.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:00

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