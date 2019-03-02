Андрей Данилко тайно выступает в образе Верки Сердючки перед российскими миллионерами
Украинский артист Андрей Данилко откровенно признался, что тайным образом выступает перед российскими миллионерами. Притом, чаще всего именно богачи подстраиваются под знаменитость.
По словам Андрея Данилко, за деньги он выступает даже перед олигархами из РФ, однако чаще всего это происходит на нейтральной территории, к примеру, в Швеции. Делается это для того, чтобы не подставлять команду Сердючки, а миллионеры выражают готовность подстраиваться под артиста. Последний не против такой практики, поскольку ему не приходится устраивать концерты в России.
Данилко не согласен с желанием властей страны запретить артистам из Украины выступать перед публикой в РФ. В то же время деятель не спорит, что местным знаменитостям не стоит посещать в соседнем государстве различные премии и церемонии. По мнению Верки Сердючки, чаще всего те из украинских артистов, кто критикуют выступление коллег в России, просто сами не имеют спроса в этой стране, но если бы им предложили приехать и щедро заплатили, то они с большой долей вероятности согласились бы.
По словам Андрея Данилко, за деньги он выступает даже перед олигархами из РФ, однако чаще всего это происходит на нейтральной территории, к примеру, в Швеции. Делается это для того, чтобы не подставлять команду Сердючки, а миллионеры выражают готовность подстраиваться под артиста. Последний не против такой практики, поскольку ему не приходится устраивать концерты в России.
Данилко не согласен с желанием властей страны запретить артистам из Украины выступать перед публикой в РФ. В то же время деятель не спорит, что местным знаменитостям не стоит посещать в соседнем государстве различные премии и церемонии. По мнению Верки Сердючки, чаще всего те из украинских артистов, кто критикуют выступление коллег в России, просто сами не имеют спроса в этой стране, но если бы им предложили приехать и щедро заплатили, то они с большой долей вероятности согласились бы.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:50