Андрей Данилко тайно выступает в образе Верки Сердючки перед российскими миллионерами





По словам Андрея Данилко, за деньги он выступает даже перед олигархами из РФ, однако чаще всего это происходит на нейтральной территории, к примеру, в Швеции. Делается это для того, чтобы не подставлять команду Сердючки, а миллионеры выражают готовность подстраиваться под артиста. Последний не против такой практики, поскольку ему не приходится устраивать концерты в России.Данилко не согласен с желанием властей страны запретить артистам из Украины выступать перед публикой в РФ. В то же время деятель не спорит, что местным знаменитостям не стоит посещать в соседнем государстве различные премии и церемонии. По мнению Верки Сердючки, чаще всего те из украинских артистов, кто критикуют выступление коллег в России, просто сами не имеют спроса в этой стране, но если бы им предложили приехать и щедро заплатили, то они с большой долей вероятности согласились бы.