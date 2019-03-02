Джонни Депп подал иск в суд на Эмбер Херд за клевету





Знаменитость собрал все необходимые свидетельства того, что не избивал свою экс-супругу, и приложил документы к заявлению. Он обвиняет журнал The Sun, в котором были опубликованы подробности ссоры с Херд, обвинившей бывшего супруга в рукоприкладстве. Избранница заявила, что в 2016 году во время конфликта Депп поднял на нее руку. Звезда считает, что актриса является обманщицей, а не пострадавшей от насилия.Еще в прошлом году актриса сообщила, что имеет проблемы с психикой после брака с звездой, продлившегося 15 месяцев. По ее словам, врачи диагностировали стрессовое посттравматическое расстройство.