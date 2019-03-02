Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта за насмешки над его песней “Плот”





Конфликт начался еще несколько лет назад, когда в студии “Вечернего Урганта” телеведущий решил посмеяться над Юрием Лозой. Он пригласил на шоу пианиста Дениса Мацуева, а тот в шуточной форме показал, что ряд известных композиторов, в числе которых Бах и Бетховен, позаимствовали мелодии из песни “Плот”. Причиной для такой сцены послужили слова композитора о том, что преобладающее число произведений классиков, как правило, являются “самоповторами”.Судя по всему, артист затаил обиду, поскольку недавно во время интервью решил напомнить, что композиция “Плот” смогла стать хитом для нескольких поколений, а свою актуальность не теряет и сейчас. Кроме того, трек даже исполняют в США на английском языке. Лозу возмутило то, что Ургант решил на всю страну высмеять его труд, будучи уверенным, что сам телеведущий не способен написать такой хит.