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Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта за насмешки над его песней “Плот”

Отечественный композитор Юрий Лоза выступил с критикой в адрес Ивана Урганта и его шоу во время посещения передачи “Шоу без названия”. Певцу не понравилось то, что ведущий передачи “Вечерний Ургант” посмеялся на его песней “Плот”.
Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта за насмешки над его песней “Плот”

Конфликт начался еще несколько лет назад, когда в студии “Вечернего Урганта” телеведущий решил посмеяться над Юрием Лозой. Он пригласил на шоу пианиста Дениса Мацуева, а тот в шуточной форме показал, что ряд известных композиторов, в числе которых Бах и Бетховен, позаимствовали мелодии из песни “Плот”. Причиной для такой сцены послужили слова композитора о том, что преобладающее число произведений классиков, как правило, являются “самоповторами”.
Юрий Лоза раскритиковал Ивана Урганта за насмешки над его песней “Плот”

Судя по всему, артист затаил обиду, поскольку недавно во время интервью решил напомнить, что композиция “Плот” смогла стать хитом для нескольких поколений, а свою актуальность не теряет и сейчас. Кроме того, трек даже исполняют в США на английском языке. Лозу возмутило то, что Ургант решил на всю страну высмеять его труд, будучи уверенным, что сам телеведущий не способен написать такой хит.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:46

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