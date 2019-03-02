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Анфиса Чехова проводит отдых на Мальдивах с телеведущим Эдуардом Демченко

Отечественная телеведущая Анфиса Чехова в начале марта отправилась отдыхать на Мальдивы. Свое время артистка проводит в компании коллеги из “Адской кухни” Эдуарда Демченко.
Анфиса Чехова проводит отдых на Мальдивах с телеведущим Эдуардом Демченко

О своей поездке на море Анфиса Чехова рассказала поклонникам в Instagram, показав в режиме Stories несколько видео, включая самолет и поселение в отель. На многих роликах публика заметила Демченко, который поселился в одной гостинице с телеведущей. Некоторые из фолловеров начали предполагать, что эксперт из “Адской кухни” может являться любовником знаменитости. К тому же, ни на одном из видео подписчики не заметили сына Чеховой Степана, которого она хотела отвезти на море.

В какой-то момент теледива решила затронуть тему комментариев в общении с Демченко, отметив, что люди интересуются, кем он ей приходится, использовав слова “любовник” и “бойфренд”. Сам телеведущий решил отшутиться, отметив, что подходят все категории, поскольку за последние 15 лет их знакомства все успело смешаться.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:27

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