Катя Лель посетила могилу своего продюсера





Посетить могилу бывшего продюсера Катя Лель решила во время гастролей по городам Германии. Знаменитость возложила к памятнику покойного цветы и простилась с ним, поскольку не приехала к Волкову в тот период, когда он болел, лишь отправила ему сообщение с пожеланием выздоравливать, хотя о визите ее просил сам Игорь Крутой. Продюсер заметил Лель, когда она выступала на подпевках у Льва Лещенко. Мужчина вложил в певицу много средств, покупал для нее дорогостоящие композиции, а сама артистка была влюблена в своего “представителя”. Однако Волков был женат и не собирался оставлять семью.В какой-то момент Катя Лель решила начать сотрудничество с Максимом Фадеевым, поэтому попросила продюсера ее отпустить. Однако это повлекло за собой начало судебных разбирательств из-за песен, исполняемых певицей.