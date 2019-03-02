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Катя Лель посетила могилу своего продюсера

Отечественная певица Катя Лель посетила могилу своего первого продюсера Александра Волкова. Мужчина скончался в 2008 году на территории Германии из-за тяжелой болезни.
Катя Лель посетила могилу своего продюсера

Посетить могилу бывшего продюсера Катя Лель решила во время гастролей по городам Германии. Знаменитость возложила к памятнику покойного цветы и простилась с ним, поскольку не приехала к Волкову в тот период, когда он болел, лишь отправила ему сообщение с пожеланием выздоравливать, хотя о визите ее просил сам Игорь Крутой. Продюсер заметил Лель, когда она выступала на подпевках у Льва Лещенко. Мужчина вложил в певицу много средств, покупал для нее дорогостоящие композиции, а сама артистка была влюблена в своего “представителя”. Однако Волков был женат и не собирался оставлять семью.
Катя Лель посетила могилу своего продюсера

В какой-то момент Катя Лель решила начать сотрудничество с Максимом Фадеевым, поэтому попросила продюсера ее отпустить. Однако это повлекло за собой начало судебных разбирательств из-за песен, исполняемых певицей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:16

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