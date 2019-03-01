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В Сети появилось видео масштабных учений МЧС с авиацией в здании БГЭУ

В здании БГЭУ (Белорусский государственный экономический университет) прошли масштабные учения МЧС, в которых также принимала участие авиация. В частности, спасатели провели оперативную эвакуацию преподавателей и студентов ВУЗа.
В Сети появилось видео масштабных учений МЧС с авиацией в здании БГЭУ

За основу была взята легенда, когда происходит скачок напряжения в одной из аудиторий на 7 этаже. Это приводит к замыканию, возгоранию электропроводки и мебели. Непосредственные занятия проводились на 12 этаже, где спасатели отработали необходимый план. В среднем в кабинетах находились от 300 до 350 человек.

Согласно легенде, на момент прибытия спасателей пламя распространилось на площадь в 25 квадратных метров, а из окон выходил огонь и дым. В данной ситуации сотрудники МЧС отрабатывали взаимодействие с администрацией университета, а также проводили работу со студентами и сотрудниками ВУЗа в условно экстренной ситуации. Затем спасатели провели требуемую эвакуацию пострадавших, задействовав авиацию а также батут, высотную технику и альпинистское снаряжение, сообщает издание «ПолитЭксперт».



 
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Общество
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 21:04

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