Саша Черно призналась, что проверяет телефон Иосифа Оганесяна





По словам телезнаменитости, она не видит ничего плохого в том, что каждый день проверяет телефон Иосифа Оганесяна.Как стало известно, Александра не доверяет Иосифу, а все из-за его предательства в прошлом. Напомним, что в свое время Оганесян бросил Черно и променял ее на одну из уже бывших участниц «Дома-2». Несмотря на то, что спустя несколько недель Иосиф вернулся к Саше, девушка по-прежнему, по ее словам, помнит обиду возлюбленного.Вполне вероятно, что именно поэтому Черно ежедневно берет телефон Оганесяна, чтобы просмотреть все его сообщения, звонки, а также контакты и социальные сети. Свои действия Александра объясняет довольно просто – Иосиф до сих пор не смог вернуть доверие.Нужно сказать, что Саше не нравится «мониторить» телефон супруга, однако другого решения проблемы она попросту не может отыскать. По словам Черно, раньше она никогда не следила за своими парнями, так как считала это крайне унизительным моментом.Стоит отметить, что многие телезрительницы телепроекта «Дома-2» заняли сторону Александры, а некоторые даже поспешили дать девушке совет. По мнению поклонников телешоу, Саше и Иосифу нужно срочно обратиться за помощью к семейному психологу.