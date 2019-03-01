«Ведет себя некрасиво»: Евгений Петросян отказался платить Елене Степаненко за проживание





Несколько дней назад в Хамовническом суде в российской столице состоялось заседание по поводу вопроса о разделе имущества бывших супругов, однако заседание было перенесено на 22 марта по просьбе стороны Елены Степаненко. Она мотивировала свое ходатайство просьбой провести объективную оценку нажитого имущества. Сергей Жорин уверен, что артистка изначально предоставила необъективную оценку имущества, а теперь, когда ситуация стала для нее невыгодной, она старается максимально затянуть процесс.Учитывая это, адвокат Петросяна заявил, что с этого момента его подзащитный прекращает оплачивать счета за квартиру, в которой живет Степаненко, хотя ранее он делал это. Жорин указал на сумму в 300 тысяч рублей, которую, по его словам, состоятельная артистка теперь должна ежемесячно платить сама.