СМИ Германии объяснили отказ Украины от «Евровидения» «советским прошлым»
Андрей Бреннер, обозреватель издания в германии Deutsche Welle, прокомментировал отказ Украины от участия в «Евровидении» в текущем году. Он уверен, что данное решение имеет связано с советским прошлым.
Бреннер заявил, что в Украине в настоящее время много говорят о десоветизации и декоммунизации, однако большинство жителей государства остаются глубоко советскими. Для кандидатов на «Евровидение» в сложившейся ситуации стало важно наличие родственников за границей и возможность поездок в другие страны, что в советские времена влияло на карьеру человека после соответствующего анкетирования.
Стоит отметить, что во время зрительского голосования победу получила Анна Корсун или Maruv, однако ее участие стало невозможным из-за того, что она ездила в Россию после присоединения Крыма к РФ, а соответствующее решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). По мнению последней, Украину может представлять исключительно патриотично настроенный артист.
Бреннер, в свою очередь, не защищает Россию, однако и не поддерживает подобные решения со стороны Украины. Он уверен, что для избавления Украины от советского прошлого следует избавиться от такового мышления и посоветовал гражданам не искать врагов всюду на пути к светлому будущему, сообщает издание «Слово и дело».
Бреннер заявил, что в Украине в настоящее время много говорят о десоветизации и декоммунизации, однако большинство жителей государства остаются глубоко советскими. Для кандидатов на «Евровидение» в сложившейся ситуации стало важно наличие родственников за границей и возможность поездок в другие страны, что в советские времена влияло на карьеру человека после соответствующего анкетирования.
Стоит отметить, что во время зрительского голосования победу получила Анна Корсун или Maruv, однако ее участие стало невозможным из-за того, что она ездила в Россию после присоединения Крыма к РФ, а соответствующее решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). По мнению последней, Украину может представлять исключительно патриотично настроенный артист.
Бреннер, в свою очередь, не защищает Россию, однако и не поддерживает подобные решения со стороны Украины. Он уверен, что для избавления Украины от советского прошлого следует избавиться от такового мышления и посоветовал гражданам не искать врагов всюду на пути к светлому будущему, сообщает издание «Слово и дело».
Общество
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 20:36