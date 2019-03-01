АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

СМИ Германии объяснили отказ Украины от «Евровидения» «советским прошлым»

Андрей Бреннер, обозреватель издания в германии Deutsche Welle, прокомментировал отказ Украины от участия в «Евровидении» в текущем году. Он уверен, что данное решение имеет связано с советским прошлым.
СМИ Германии объяснили отказ Украины от «Евровидения» «советским прошлым»

Бреннер заявил, что в Украине в настоящее время много говорят о десоветизации и декоммунизации, однако большинство жителей государства остаются глубоко советскими. Для кандидатов на «Евровидение» в сложившейся ситуации стало важно наличие родственников за границей и возможность поездок в другие страны, что в советские времена влияло на карьеру человека после соответствующего анкетирования.

Стоит отметить, что во время зрительского голосования победу получила Анна Корсун или Maruv, однако ее участие стало невозможным из-за того, что она ездила в Россию после присоединения Крыма к РФ, а соответствующее решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). По мнению последней, Украину может представлять исключительно патриотично настроенный артист.
Бреннер, в свою очередь, не защищает Россию, однако и не поддерживает подобные решения со стороны Украины. Он уверен, что для избавления Украины от советского прошлого следует избавиться от такового мышления и посоветовал гражданам не искать врагов всюду на пути к светлому будущему, сообщает издание «Слово и дело».



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 20:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саша Черно призналась, что проверяет
Вера Брежнева показала поклонникам
В Сети появилось видео масштабных
«Ведет себя некрасиво»: Евгений
СМИ Германии объяснили отказ Украины от
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять
Ольга Бузова получила престижную
Ольга Бузова намекнула на
В Омске ученица автошколы насмерть
Лидия Федосеева-Шукшина готовится к
Ученые зафиксировали рекордное
Ольга Рапунцель не может прописать
Экс-супруга депутата Виталия Южилина
В Москве пожилая пара выпала из окна 5
Российские дилеры получили компактный
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10
Ольга Бузова считает Алексея Безуса
Саша Черно со скандалом запретила
Анастасия Волочкова ударила бывшего
В федеральных службах России трудится
На Урале 12-летняя девочка выпала из
Подземные аномалии в Александрии
У дочери Ольги Рапунцель может
Внедорожник Jetta VS5 суббренда
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым
В Воронежской области женщина изрезала
Учёные: Частый просмотр порно
В Роскачестве дали советы по избежанию
Анастасия Решетова попросила
Ученые: В пустыне Атакама марсоход
Просмотреть все новости