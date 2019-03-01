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«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять заступилась за Милену Безбородову и «отчитала» Алексея Безуса

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова в очередной раз заняла сторону возлюбленной Алексея Безуса – Милены Безбородовой.
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять заступилась за Милену Безбородову и «отчитала» Алексея Безуса

По словам телезнаменитости, 30-летний участник «Дома-2» устроил своей 19-летней избраннице «детский сад».

Не секрет, что на протяжении уже нескольких дней Безбородова и Безус довольно серьезно спорят по поводу предстоящего бракосочетания. Только вот Милена, как выяснилось, до сих пор ждет того момента, когда же Алексей сделает ей официальное предложение руки и сердца.

Как оказалось, Безус не просто так не спешит говорить Безбородовой те заветные слова, которые она так надеется услышать, а все из-за того, что участник сам ждет каких-то действий от своей пассии.

По словам Алексея, Милена просто-таки обязана сделать что-то такое, чтобы ему сразу же захотелось позвать ее замуж. В итоге очередное обсуждение этой темы на Лобном месте закончилось тем, что 19-летняя девушка опять разрыдалась.
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять заступилась за Милену Безбородову и «отчитала» Алексея Безуса

На защиту Безбородовой пришла ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, которая заявила, что сама до конца не понимает, каких именно действий ждет Безус.

В социальных сетях появился видеоролик, на котором Ефременкова заявляет, что Безус издевается над Безбородовой.

«Ты говоришь ребенку.. А что ты сделала? А что она должна была сделать? Сама себе сшить платье и фату?!», - в очередной раз отчитала Юлия избранника Милены.

К слову, и в этот раз ведущей «Дома-2» не удалось объяснить Безусу в чем он не прав.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:22

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