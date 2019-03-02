NASA разработало первые «космические» кроссовки





В основу новой разработки положена технология выдувного формования резины. Она дает возможность создавать камеры, после чего заполнять их специальными абсорбирующими материалами. Изначально представители NASA собирались использовать технологию для литых шлемов, но позднее было решено применить ее для кроссовок. Изделие получило название PG 3 X NASA.Примечательно, что почти по такой же технологии создаются кроссовки Nike Air, имеющие большую популярность среди спортсменов и простых любителей удобной обуви. Вдохновителем для разработки PG 3 X NASA стал баскетболист Пол Джордж, постоянно жаловавшийся на неудобную подошву. Вес изделия составляет всего 300 граммов, ввиду чего оно почти не влияет на усилия при ходьбе. Сведения о том, появятся ли кроссовки от NASA в открытой продаже, пока отсутствуют.