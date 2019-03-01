Ольга Бузова получила престижную музыкальную премию в категории «популярная певица России»

«Для меня это большая честь!», - подчеркнула Ольга.

«Ты же наша умничка! Любим!», - пишут в Сети.

По словам поющей телеведущей, она заслужила эту награду, ведь очень много работает и, несмотря на ненависть многих, продолжает идти к поставленным перед собой целям.Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила сообщить преданным поклонникам, что стала обладательницей престижной музыкальной награды в категории «популярная певица России».Как оказалось, 2 года назад именно на этом мероприятии состоялось одно из первых выступлений Бузовой, чем она очень гордится. Телезнаменитость поспешила поблагодарить всех читателей «Московский комсомолец» за то, что они голосовали именно за нее.В конце своего поста Бузова решила обратиться ко всем тем, кто продолжает «сидеть на диванах» и критиковать ее и других знаменитостей. Ольга отметила, что только благодаря своей усердной работе над собой и над своим творчеством теперь она может похвастаться такой престижной наградой.Нужно сказать, что многочисленных поклонников Ольги очень обрадовала эта новость. Один за другим они принялись поздравлять свою любимицу и желать ей новых наград и признания.