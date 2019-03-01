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Ольга Бузова получила престижную музыкальную премию в категории «популярная певица России»

Новоявленная российская артистка Ольга Бузова вчера, 28 февраля 2019 года, получила награду от известной газеты «Московский комсомолец» на торжестве вручения премий «Звуковая дорожка».
Ольга Бузова получила престижную музыкальную премию в категории «популярная певица России»

По словам поющей телеведущей, она заслужила эту награду, ведь очень много работает и, несмотря на ненависть многих, продолжает идти к поставленным перед собой целям.

Несколько часов назад Ольга разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором поспешила сообщить преданным поклонникам, что стала обладательницей престижной музыкальной награды в категории «популярная певица России».

Как оказалось, 2 года назад именно на этом мероприятии состоялось одно из первых выступлений Бузовой, чем она очень гордится. Телезнаменитость поспешила поблагодарить всех читателей «Московский комсомолец» за то, что они голосовали именно за нее.

«Для меня это большая честь!», - подчеркнула Ольга.

Ольга Бузова получила престижную музыкальную премию в категории «популярная певица России»

В конце своего поста Бузова решила обратиться ко всем тем, кто продолжает «сидеть на диванах» и критиковать ее и других знаменитостей. Ольга отметила, что только благодаря своей усердной работе над собой и над своим творчеством теперь она может похвастаться такой престижной наградой.

Нужно сказать, что многочисленных поклонников Ольги очень обрадовала эта новость. Один за другим они принялись поздравлять свою любимицу и желать ей новых наград и признания.

«Ты же наша умничка! Любим!», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:08

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