Сын Анфисы Чеховой намерен стать видеоблогером

«Нашла в своем смартфоне видео, которые Солик делает во время игры. Он всерьез намерен стать популярным YouTube-блогером. Как думаете, у него получится достигнуть высот? Больше всего меня интересует мнение детей, которые будут все это смотреть», - написала Чехова под роликом. На видео также можно заметить и няню сына телеведущей, которая помогала ему, придерживая смартфон.

Юный Соломон, которому недавно исполнилось 6 лет, очень любит играть в игры на приставке и компьютере. Для создания своего первого ролика об этом он решил воспользоваться смартфоном звездной матери. Одну из работ юного блогера Анфиса Чехова решила опубликовать на своей странице в Instagram.Поклонники оценили начинания Соломона и пожелали ему успехов в будущем. Многие отметили, что его звездная мама могла бы посодействовать в продвижении роликов об играх на своих ресурсах.