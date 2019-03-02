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Сын Анфисы Чеховой намерен стать видеоблогером

Анфиса Чехова рассказала, что ее сын хочет стать игровым видеоблогером. По ее словам, ребенок уже научился снимать ролики и собирается загружать их на YouTube и другие сервисы.
Сын Анфисы Чеховой намерен стать видеоблогером

Юный Соломон, которому недавно исполнилось 6 лет, очень любит играть в игры на приставке и компьютере. Для создания своего первого ролика об этом он решил воспользоваться смартфоном звездной матери. Одну из работ юного блогера Анфиса Чехова решила опубликовать на своей странице в Instagram.

«Нашла в своем смартфоне видео, которые Солик делает во время игры. Он всерьез намерен стать популярным YouTube-блогером. Как думаете, у него получится достигнуть высот? Больше всего меня интересует мнение детей, которые будут все это смотреть», - написала Чехова под роликом. На видео также можно заметить и няню сына телеведущей, которая помогала ему, придерживая смартфон.


Поклонники оценили начинания Соломона и пожелали ему успехов в будущем. Многие отметили, что его звездная мама могла бы посодействовать в продвижении роликов об играх на своих ресурсах.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:11

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