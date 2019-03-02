Сын Анфисы Чеховой намерен стать видеоблогером
Анфиса Чехова рассказала, что ее сын хочет стать игровым видеоблогером. По ее словам, ребенок уже научился снимать ролики и собирается загружать их на YouTube и другие сервисы.
Юный Соломон, которому недавно исполнилось 6 лет, очень любит играть в игры на приставке и компьютере. Для создания своего первого ролика об этом он решил воспользоваться смартфоном звездной матери. Одну из работ юного блогера Анфиса Чехова решила опубликовать на своей странице в Instagram.
Поклонники оценили начинания Соломона и пожелали ему успехов в будущем. Многие отметили, что его звездная мама могла бы посодействовать в продвижении роликов об играх на своих ресурсах.
Юный Соломон, которому недавно исполнилось 6 лет, очень любит играть в игры на приставке и компьютере. Для создания своего первого ролика об этом он решил воспользоваться смартфоном звездной матери. Одну из работ юного блогера Анфиса Чехова решила опубликовать на своей странице в Instagram.
«Нашла в своем смартфоне видео, которые Солик делает во время игры. Он всерьез намерен стать популярным YouTube-блогером. Как думаете, у него получится достигнуть высот? Больше всего меня интересует мнение детей, которые будут все это смотреть», - написала Чехова под роликом. На видео также можно заметить и няню сына телеведущей, которая помогала ему, придерживая смартфон.
Поклонники оценили начинания Соломона и пожелали ему успехов в будущем. Многие отметили, что его звездная мама могла бы посодействовать в продвижении роликов об играх на своих ресурсах.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:11