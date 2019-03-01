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Ольга Бузова намекнула на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым

Ольга Бузова, которая отличилась матерными высказываниями со сцены премии «Золотая дорожка», намекнула публике на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым. Певица отметила, что «вкалывала» последние 16 лет своей жизни, и это стало пока единственным настоящим для неё удовольствием.
Ольга Бузова намекнула на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым

Отличившаяся на церемонии вручения премии «Золотая дорожка», Ольга Бузова, кроме матов и вульгарных высказываний со сцены, намекнула также публике на то, что была не до конца удовлетворена в браке с Дмитрием Тарасовым. Ведущая «Дома-2» не только посетовала на нехватку секса, но и отметила, что работа последние 16 лет её жизни была единственным стоящим удовольствием.
Ольга Бузова намекнула на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым

Поклонники Ольги Бузовой пришли в замешательство после таких громких признаний, ведь отчётливо помнят каждое слово страдающей тогда ведущей «Дома-2», которое она посвящала разрушенным отношениям с футболистом.

Хейтеры, в свою очередь, заявили, что устали от «нытья» звезды, пожелав ей поскорее найти мужчину, который напомнит той, что значит настоящее удовольствие.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:56

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