Ольга Бузова намекнула на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым





Отличившаяся на церемонии вручения премии «Золотая дорожка», Ольга Бузова, кроме матов и вульгарных высказываний со сцены, намекнула также публике на то, что была не до конца удовлетворена в браке с Дмитрием Тарасовым. Ведущая «Дома-2» не только посетовала на нехватку секса, но и отметила, что работа последние 16 лет её жизни была единственным стоящим удовольствием.Поклонники Ольги Бузовой пришли в замешательство после таких громких признаний, ведь отчётливо помнят каждое слово страдающей тогда ведущей «Дома-2», которое она посвящала разрушенным отношениям с футболистом.Хейтеры, в свою очередь, заявили, что устали от «нытья» звезды, пожелав ей поскорее найти мужчину, который напомнит той, что значит настоящее удовольствие.