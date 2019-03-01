Ольга Бузова намекнула на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым
Ольга Бузова, которая отличилась матерными высказываниями со сцены премии «Золотая дорожка», намекнула публике на неудовлетворённость в браке с Дмитрием Тарасовым. Певица отметила, что «вкалывала» последние 16 лет своей жизни, и это стало пока единственным настоящим для неё удовольствием.
Отличившаяся на церемонии вручения премии «Золотая дорожка», Ольга Бузова, кроме матов и вульгарных высказываний со сцены, намекнула также публике на то, что была не до конца удовлетворена в браке с Дмитрием Тарасовым. Ведущая «Дома-2» не только посетовала на нехватку секса, но и отметила, что работа последние 16 лет её жизни была единственным стоящим удовольствием.
Поклонники Ольги Бузовой пришли в замешательство после таких громких признаний, ведь отчётливо помнят каждое слово страдающей тогда ведущей «Дома-2», которое она посвящала разрушенным отношениям с футболистом.
Хейтеры, в свою очередь, заявили, что устали от «нытья» звезды, пожелав ей поскорее найти мужчину, который напомнит той, что значит настоящее удовольствие.
Отличившаяся на церемонии вручения премии «Золотая дорожка», Ольга Бузова, кроме матов и вульгарных высказываний со сцены, намекнула также публике на то, что была не до конца удовлетворена в браке с Дмитрием Тарасовым. Ведущая «Дома-2» не только посетовала на нехватку секса, но и отметила, что работа последние 16 лет её жизни была единственным стоящим удовольствием.
Поклонники Ольги Бузовой пришли в замешательство после таких громких признаний, ведь отчётливо помнят каждое слово страдающей тогда ведущей «Дома-2», которое она посвящала разрушенным отношениям с футболистом.
Хейтеры, в свою очередь, заявили, что устали от «нытья» звезды, пожелав ей поскорее найти мужчину, который напомнит той, что значит настоящее удовольствие.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:56