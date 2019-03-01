АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

Ольга Рапунцель не может прописать Василису, пока свекровь не составит завещание

Ольга Рапунцель не может прописать свою дочь Василису до тех пор, пока её свекровь не составит завещание. Оказалось, что 11-месячная девочка до сих пор нигде не числится, и даже не может получить нормальную медицинскую помощь, кроме как у частных педиатров.
Ольга Рапунцель не может прописать Василису, пока свекровь не составит завещание

Ольга Рапунцель в последнее время стала постепенно терять в глазах зрителей сложившийся образ заботливой матери. Выяснилось, что её 11-месячная дочь Василиса всё ещё не получила прописку, так как молодые родители пока не нашли для этого подходящую жилплощадь.
Ольга Рапунцель не может прописать Василису, пока свекровь не составит завещание

Даже Дмитрий Дмитренко, готовый на всё ради любимой наследницы, заявил, что не пропишет дочь к себе до тех пор, пока его мать не оформит официальное завещание. Девочка же пока, сетует Рапунцель, не имеет права получать бесплатную медицинскую помощь, занять своё место в очереди в детский сад и даже встать на обычный учёт в поликлинике.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова намекнула на
В Омске ученица автошколы насмерть
Лидия Федосеева-Шукшина готовится к
Ученые зафиксировали рекордное
Ольга Рапунцель не может прописать
Экс-супруга депутата Виталия Южилина
В Москве пожилая пара выпала из окна 5
Российские дилеры получили компактный
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10
Ольга Бузова считает Алексея Безуса
Саша Черно со скандалом запретила
Анастасия Волочкова ударила бывшего
В федеральных службах России трудится
На Урале 12-летняя девочка выпала из
Подземные аномалии в Александрии
У дочери Ольги Рапунцель может
Внедорожник Jetta VS5 суббренда
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым
В Воронежской области женщина изрезала
Учёные: Частый просмотр порно
В Роскачестве дали советы по избежанию
Анастасия Решетова попросила
Ученые: В пустыне Атакама марсоход
Леонид Агутин прокомментировал отказ
В Санкт-Петербурге мужчина пять лет
В РФ стартовали продажи ставшего
В Ленинградской области мужчина убил
В Челябинске мужчина убил собутыльника
Ангелина Вовк хочет объединить
Ученые: Ягодичные имплантаты могут
Просмотреть все новости