Ольга Рапунцель не может прописать Василису, пока свекровь не составит завещание





Ольга Рапунцель в последнее время стала постепенно терять в глазах зрителей сложившийся образ заботливой матери. Выяснилось, что её 11-месячная дочь Василиса всё ещё не получила прописку, так как молодые родители пока не нашли для этого подходящую жилплощадь.Даже Дмитрий Дмитренко, готовый на всё ради любимой наследницы, заявил, что не пропишет дочь к себе до тех пор, пока его мать не оформит официальное завещание. Девочка же пока, сетует Рапунцель, не имеет права получать бесплатную медицинскую помощь, занять своё место в очереди в детский сад и даже встать на обычный учёт в поликлинике.