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В Москве пожилая пара выпала из окна 5 этажа

В Москве ночью пожилая пара выпала из окна многоэтажного дома. Их квартира находится на 5-ом этаже. Москвича спасти не удалось, он скончался на месте, его жена отравлена в больницу в очень тяжелом состоянии.
В Москве пожилая пара выпала из окна 5 этажа

Инцидент произошел на северо-востоке столицы. После падения из окна погиб 69-летний местный житель, пострадавшая 1946 ода рождения на данный момент находится в институте им. Склифосовского.

Сведений о состоянии пострадавшей и причине произошедшего нет, полиция ведет расследование.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:55

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