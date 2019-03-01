В Москве пожилая пара выпала из окна 5 этажа
В Москве ночью пожилая пара выпала из окна многоэтажного дома. Их квартира находится на 5-ом этаже. Москвича спасти не удалось, он скончался на месте, его жена отравлена в больницу в очень тяжелом состоянии.
Инцидент произошел на северо-востоке столицы. После падения из окна погиб 69-летний местный житель, пострадавшая 1946 ода рождения на данный момент находится в институте им. Склифосовского.
Сведений о состоянии пострадавшей и причине произошедшего нет, полиция ведет расследование.
Инцидент произошел на северо-востоке столицы. После падения из окна погиб 69-летний местный житель, пострадавшая 1946 ода рождения на данный момент находится в институте им. Склифосовского.
Сведений о состоянии пострадавшей и причине произошедшего нет, полиция ведет расследование.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:55