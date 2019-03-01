Лидия Федосеева-Шукшина готовится к выписке из больницы





По словам Анны Шукшиной, звезда «12 стульев» и «Хождения по мукам» смогла полностью восстановить свои силы и в настоящий момент чувствует себя хорошо. Лидию Федосееву-Шукшину должны выписать из медицинского учреждения 1 марта. Согласно имеющейся информации, диагноза «острый инфаркт» врачи не подтвердили.Лидия Николаевна дебютировала в советской киноиндустрии после эпизодической роли в картине «Два капитана», снятой Владимиром Венгеровым. Настоящий успех актрисе принесла кинолента под названием «Сверстницы» Ордынского, где знаменитость сыграла студентку Таню.Звезда известна благодаря киноработам мужа Василия Шукшина «Калина красная», «Печки-лавочки», «Странные люди». Среди известных фильмов, где снялась народная артистка, фильмы «Вам и не снилось», «Петербургские тайны» и многие другие.