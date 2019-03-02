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В ОАЭ показали десятиколесный автомобиль «Дабиян»

В ОАЭ, согласно заказу известного коллекционера, был построен, а также показан десятиколесный гигант. Данное творение для «Радужного шейха» является уже не первым.
В ОАЭ показали десятиколесный автомобиль «Дабиян»

Специалистами компании из Дубаи был построен одиннадцатиметровый грузовой автомобиль. Авто назвали «Дабиян». Десятиколесное транспортное средство сконструировали на базе военного грузового авто Oshkosh M1075. Также машина имеет детали от ряда серийных авто: Dodge, Jeep, Ford. По всей видимости, на создание данного монстра арабский шейх вдохновился лентой «Безумный Макс». Хамад бен Хамдан Аль Нахайян является известным автолюбителем. Раньше он заявлял касательно своего пристрастия к авто, заказав в компании Mercedes-Benz для своей свадьбы личную коллекцию транспортных средств S-класса. Они все были окрашены в цвета радуги. После этого он получил прозвище Радужный Шейх.

В его коллекции также имеется гигантская версия Dodge Power Wagon. Задняя дверь данного авто может становиться крыльцом. Транспортное средство внутри имеет комнаты, включая также роскошную главную спальню.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:11

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