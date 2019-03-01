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Ольга Бузова считает Алексея Безуса настоящим зверем в постели

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова считает Алексея Безуса настоящим зверем в постели или даже маньяком, готовым на всё. Звезда откровенно заговорила с участником и Миленой Безбородовой о сексе, чем заставила пару краснеть.
Ольга Бузова считает Алексея Безуса настоящим зверем в постели

Находясь на видеосвязи с Островом любви Ольга Бузова обратилась к Алексею Безусу и откровенно призналась, что считает его настоящим зверем в постели, ведь он в обычной жизни проявляет себя в роли доминанта. Смех, красные щёки и кивки головой со стороны участника проекта только подтвердили слова ведущей.
Ольга Бузова считает Алексея Безуса настоящим зверем в постели

Кроме прочего, Ольга Бузова узнала, что Милена Безбородова практически никогда не отказывает своему возлюбленному в его безумных идеях и экспериментах в постели. По такому случаю последовал ещё один вопрос, касающийся того, не пропадает ли у Алексея Безуса интерес к такой женщине, которая без колебаний отдаётся ему вся.

Вопреки ожиданиям Ольги Бузовой и студии, молодой человек заявил, что готовность Безбородой экспериментировать в постели вместе с ним, только усиливает желание и заставляет хотеть её ещё больше.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:37

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