Ольга Бузова считает Алексея Безуса настоящим зверем в постели

Находясь на видеосвязи с Островом любви Ольга Бузова обратилась к Алексею Безусу и откровенно призналась, что считает его настоящим зверем в постели, ведь он в обычной жизни проявляет себя в роли доминанта. Смех, красные щёки и кивки головой со стороны участника проекта только подтвердили слова ведущей.Кроме прочего, Ольга Бузова узнала, что Милена Безбородова практически никогда не отказывает своему возлюбленному в его безумных идеях и экспериментах в постели. По такому случаю последовал ещё один вопрос, касающийся того, не пропадает ли у Алексея Безуса интерес к такой женщине, которая без колебаний отдаётся ему вся.Вопреки ожиданиям Ольги Бузовой и студии, молодой человек заявил, что готовность Безбородой экспериментировать в постели вместе с ним, только усиливает желание и заставляет хотеть её ещё больше.