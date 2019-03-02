Григорий Лепс начнет выпускать брендовый алкоголь

Артист представил брендовый напиток Leps, который скоро появится в продаже. На презентацию новинки пришли представили торговых сетей, а развлекать гостей согласилась диджей Катя Гусева.Сам Лепс раньше тоже страдал от алкогольной зависимости. Сейчас же певец ведет здоровый образ жизни и приглашает всех присоединиться в этом плане к нему.Отметим, что звезда выпускает не только одежду, но и фирменные очки и ювелирные изделия. Также у него есть доли в двух ресторанах в центре столицы. Что касается продюсирования, то сейчас подопечными Лепса является коллектив Cosmos Girls, одной из участниц которых является дочь певца Ева.Группу часто называют заменой SEREBRO, но сам продюсер считает, что его коллективу еще далеко до знаменитых солисток. Cosmos Girls уже выпустила три видеоработы к композициям «Mama Ama Rich», «Музыка» и «Я худею».