На Урале 12-летняя девочка выпала из окна 5 этажа





Инцидент произошел днем в Каменске-Уральском. Девочка находилась дома одна, ее бабушка, являющаяся опекуном, отправилась утром в больницу, мать лишена родительских прав, а отца юридически у школьницы нет.На место происшествия сразу же прибыли работники скорой помощи и полиция, девочку отвезли в больницу. Причины и обстоятельства падения местной жительницы из окна устанавливает следствие.