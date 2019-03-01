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На Урале 12-летняя девочка выпала из окна 5 этажа

На Урале сегодня 12-летняя школьница пострадала, когда выпала из окна своей квартиры, находящейся на 5 этаже. Пострадавшая выжила, однако после того, как ее доставили в больницу, диагностировали тяжелые травмы после падения и сложный перелом позвоночника.
На Урале 12-летняя девочка выпала из окна 5 этажа

Инцидент произошел днем в Каменске-Уральском. Девочка находилась дома одна, ее бабушка, являющаяся опекуном, отправилась утром в больницу, мать лишена родительских прав, а отца юридически у школьницы нет.

На место происшествия сразу же прибыли работники скорой помощи и полиция, девочку отвезли в больницу. Причины и обстоятельства падения местной жительницы из окна устанавливает следствие.



 
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Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:18

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