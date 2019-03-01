На Урале 12-летняя девочка выпала из окна 5 этажа
На Урале сегодня 12-летняя школьница пострадала, когда выпала из окна своей квартиры, находящейся на 5 этаже. Пострадавшая выжила, однако после того, как ее доставили в больницу, диагностировали тяжелые травмы после падения и сложный перелом позвоночника.
Инцидент произошел днем в Каменске-Уральском. Девочка находилась дома одна, ее бабушка, являющаяся опекуном, отправилась утром в больницу, мать лишена родительских прав, а отца юридически у школьницы нет.
На место происшествия сразу же прибыли работники скорой помощи и полиция, девочку отвезли в больницу. Причины и обстоятельства падения местной жительницы из окна устанавливает следствие.
Инцидент произошел днем в Каменске-Уральском. Девочка находилась дома одна, ее бабушка, являющаяся опекуном, отправилась утром в больницу, мать лишена родительских прав, а отца юридически у школьницы нет.
На место происшествия сразу же прибыли работники скорой помощи и полиция, девочку отвезли в больницу. Причины и обстоятельства падения местной жительницы из окна устанавливает следствие.
Происшествия
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:18