Российские дилеры получили компактный кроссовер Lexus UX





Lexus представила на российском авторынке свой самый компактный "паркетник" UX. Предзаказы на машину были открыты с января 2019-го. Бюджетный кроссовер японского бренда предлагается отечественному покупателю в модификациях UX 250h и UX 200.Владелец может выбрать версию с бензиновым гибридным мотором с отдачей 178 л. с. CVT в такой комплектации обеспечивает тягу на все колёса. UX 200 характеризуется бензиновой "четвёркой" с вариатором и мощностью 150 л. с.Lexus предусмотрела семь пакетов дополнительных опций, куда входит и F Sport. В базовой комплектации можно найти 8 подушек безопасности, "ЭРА-ГЛОНАСС" для осуществления экстренных вызовов, а также сигнализацию.Активная безопасность в Lexus UX осуществляется за счёт помощника во время подъёма на склон и усилителя для экстренного торможения. Начальная цена кроссовера составляет 2,316 млн рублей. Топовая версия стоит 3,737 млн рублей.