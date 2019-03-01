Российские дилеры получили компактный кроссовер Lexus UX
Российские автодилеры получили компактный кроссовер премиум-класса Lexus UX. Цены на новинку варьируются от 2,3 до 3,7 миллионов рублей.
Lexus представила на российском авторынке свой самый компактный "паркетник" UX. Предзаказы на машину были открыты с января 2019-го. Бюджетный кроссовер японского бренда предлагается отечественному покупателю в модификациях UX 250h и UX 200.
Владелец может выбрать версию с бензиновым гибридным мотором с отдачей 178 л. с. CVT в такой комплектации обеспечивает тягу на все колёса. UX 200 характеризуется бензиновой "четвёркой" с вариатором и мощностью 150 л. с.
Lexus предусмотрела семь пакетов дополнительных опций, куда входит и F Sport. В базовой комплектации можно найти 8 подушек безопасности, "ЭРА-ГЛОНАСС" для осуществления экстренных вызовов, а также сигнализацию.
Активная безопасность в Lexus UX осуществляется за счёт помощника во время подъёма на склон и усилителя для экстренного торможения. Начальная цена кроссовера составляет 2,316 млн рублей. Топовая версия стоит 3,737 млн рублей.
Lexus представила на российском авторынке свой самый компактный "паркетник" UX. Предзаказы на машину были открыты с января 2019-го. Бюджетный кроссовер японского бренда предлагается отечественному покупателю в модификациях UX 250h и UX 200.
Владелец может выбрать версию с бензиновым гибридным мотором с отдачей 178 л. с. CVT в такой комплектации обеспечивает тягу на все колёса. UX 200 характеризуется бензиновой "четвёркой" с вариатором и мощностью 150 л. с.
Lexus предусмотрела семь пакетов дополнительных опций, куда входит и F Sport. В базовой комплектации можно найти 8 подушек безопасности, "ЭРА-ГЛОНАСС" для осуществления экстренных вызовов, а также сигнализацию.
Активная безопасность в Lexus UX осуществляется за счёт помощника во время подъёма на склон и усилителя для экстренного торможения. Начальная цена кроссовера составляет 2,316 млн рублей. Топовая версия стоит 3,737 млн рублей.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:54