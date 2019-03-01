Саша Черно со скандалом запретила супругу наводить порядок в комнате
Саша Черно со скандалом запретила супругу наводить порядок в комнате, несмотря на то, что и сама не убирает. После помощи Иосифа Оганесяна в домашних делах она, как оказалось, не может найти то, что ей нужно.
Саша Черно давно заслужила звание проектной грязнули, но последняя её выходка в очередной раз продемонстрировала зрителям, что логическое объяснение происходящего вряд ли удастся найти. Супруга Иосифа Оганесяна с грандиозным скандалом запретила тому наводить порядок в комнате, при чём сама этого делать тоже не стала.
Со слов Саши Черно, муж всё время копается там, где его не просят, лезет в её косметику и вещи, перекладывая не туда, куда нужно. После таких уборок девушка практически никогда не может найти что-то на своих местах. Молчать на такие выпады супруги Иосиф Оганесян не стал, заявив, что грязь нужно убирать, а раз она сама этого сделать не может, или не хочет, то ему не трудно.
Разъярённая Саша Черно пыталась обернуть ситуацию в свою пользу, чтобы не выглядеть ленивой грязнулей, и предположила, что таким образом супруг пытается отомстить ей за какие-то свои неудачи.
Саша Черно давно заслужила звание проектной грязнули, но последняя её выходка в очередной раз продемонстрировала зрителям, что логическое объяснение происходящего вряд ли удастся найти. Супруга Иосифа Оганесяна с грандиозным скандалом запретила тому наводить порядок в комнате, при чём сама этого делать тоже не стала.
Со слов Саши Черно, муж всё время копается там, где его не просят, лезет в её косметику и вещи, перекладывая не туда, куда нужно. После таких уборок девушка практически никогда не может найти что-то на своих местах. Молчать на такие выпады супруги Иосиф Оганесян не стал, заявив, что грязь нужно убирать, а раз она сама этого сделать не может, или не хочет, то ему не трудно.
Разъярённая Саша Черно пыталась обернуть ситуацию в свою пользу, чтобы не выглядеть ленивой грязнулей, и предположила, что таким образом супруг пытается отомстить ей за какие-то свои неудачи.