В федеральных службах России трудится 38,3 тысяч человек





По сведениям ведомства, должности укомплектовали на 84,7% от штатного количества, тогда как в прошлом году было 85,9%. Среднемесячная зарплата достигла 126 600 рублей. К 2017-му рост составил 5,4%.Заработные платы в президентской администрации в этом году увеличились на 8,8% (более 236 тысяч рублей), в Министерстве спорта – на 23,2% (111,5 тысяч), в службе судебных приставов – на 38,5% (124,7 тысяч), в ЦИК – на 2,07% (123,4 тысячи), у сотрудников налоговой – на 23,8% (144,7 тысяч). Зарплата у сотрудников СК составила всего 77,8% от прошлогоднего показателя (59,4 тысячи).