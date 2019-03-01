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В федеральных службах России трудится 38,3 тысяч человек

Количество сотрудников, которые замещали должности гражданской службы в федеральных органах, к концу 2018 году достигло 38 300 человек. Это 77,1% от всего числа работников этих организаций.
В федеральных службах России трудится 38,3 тысяч человек

По сведениям ведомства, должности укомплектовали на 84,7% от штатного количества, тогда как в прошлом году было 85,9%. Среднемесячная зарплата достигла 126 600 рублей. К 2017-му рост составил 5,4%.

Заработные платы в президентской администрации в этом году увеличились на 8,8% (более 236 тысяч рублей), в Министерстве спорта – на 23,2% (111,5 тысяч), в службе судебных приставов – на 38,5% (124,7 тысяч), в ЦИК – на 2,07% (123,4 тысячи), у сотрудников налоговой – на 23,8% (144,7 тысяч). Зарплата у сотрудников СК составила всего 77,8% от прошлогоднего показателя (59,4 тысячи).



 
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 18:20

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