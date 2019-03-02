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Глава компании Huawei рассекретил дизайн флагманского камерофона P30 Pro

Глава популярной компании-производителя смартфонов Huawei Ричард Ю «случайно» рассекретил дизайн готовящегося к выпуску камерофона P30 Pro. На опубликованных кадрах видна только часть задней панели флагмана, чья официальная презентация состоится в Париже 26 марта.
Глава компании Huawei рассекретил дизайн флагманского камерофона P30 Pro

Сайт SlashLeaks обнародовал снимок, где исполняющий обязанности директора Huawei Devices держит в руке очередную новинку. Судя по кадрам, Huawei P30 Pro имеет основную камеру с необычными квадратными очертаниями, двухцветную светодиодную вспышку, лазерный автофокус. В левом верхнем углу можно рассмотреть времяпролетную камеру ToF.

Камерофон, согласно имеющимся сведениям инсайдеров, сможет похвастаться 6,5-дюймовым OLED дисплеем с каплевидным вырезом и встроенным датчиком дактилоскопии. Эксперты полагают, что Huawei P30 Pro получит объем «оперативки» от 8 до 12 ГБ и чипсет Kirin 980. Более точные технические характеристики и стоимость мобильного устройства станут известны после официального дебюта гаджета, запланированного на 26 марта.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:11

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