Ученые зафиксировали рекордное уменьшение солнечной активности





Исследователями отмечается, что «Светило» в настоящее время проявляет минимальную свою активность. На протяжении последних месяцев научными деятелями был зафиксирован рекордно низкий показатель коротковолнового солнечного излучения. При этом несколько дней назад уровень снизился приблизительно в 100 раз, оказавшись ниже порога чувствительности современных приборов. В свою очередь коротковолновое излучение называется мягким рентгеновским. Его формирование происходит в ходе активных солнечных процессов, к примеру, вспышек. По мнению исследователей, можно предположить, что в настоящее время не происходит какой-либо существенной активности. Интенсивность вспышек уменьшилась в десятки раз.Экспертами отмечается, что несколько месяцев назад они смогли зафиксировать признаки нового цикла активности. Согласно прогнозам она должна была быстро набирать обороты. Между тем активность уменьшилась еще сильнее. Пока неизвестно, как Солнце поведёт себя дальше.