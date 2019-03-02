АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.80 USD 65.81
Курс валют на 02.03.2019

Учёные: Наземная растительность избежала в древности массового вымирания

Зарубежные учёные сообщили, что наземная растительность, в отличие от морской экосистемы, избежала в древности массового вымирания. В новом научном проекте специалисты анализировали окаменелости.
Учёные: Наземная растительность избежала в древности массового вымирания

Согласно результатам исследования, свыше 90 % древних морских беспозвоночных вымерли вследствие природных катаклизмов, в том числе и из-за извержения вулканов. Проанализировав данные об ископаемых, содержащих в себе пыльцу, споры и другие фрагменты в горных породах местности около австралийского города Сидней, учёные заключили: в Пермском периоде на данной территории в результате непродолжительного, но существенного потепления в летний период пришла в упадок флора произраставшего там папоротника Глоссоптерис, который доминировал в лесах Южного полушария.

Что касается Антарктиды, данное растение существовало там в последующий период, Триасовый, а потому специалисты и провели взаимосвязь между упомянутым регионом и выживанием наземной растительности после глобального потепления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Наземная растительность
Обнаженная Яна Кошкина поздравила
Ученые назвали гелиевые воздушные шары
Саша Черно призналась, что проверяет
Вера Брежнева показала поклонникам
В Сети появилось видео масштабных
«Ведет себя некрасиво»: Евгений
СМИ Германии объяснили отказ Украины от
«Дом-2»: Юлия Ефременкова опять
Ольга Бузова получила престижную
Ольга Бузова намекнула на
В Омске ученица автошколы насмерть
Лидия Федосеева-Шукшина готовится к
Ученые зафиксировали рекордное
Ольга Рапунцель не может прописать
Экс-супруга депутата Виталия Южилина
В Москве пожилая пара выпала из окна 5
Российские дилеры получили компактный
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10
Ольга Бузова считает Алексея Безуса
Саша Черно со скандалом запретила
Анастасия Волочкова ударила бывшего
В федеральных службах России трудится
На Урале 12-летняя девочка выпала из
Подземные аномалии в Александрии
У дочери Ольги Рапунцель может
Внедорожник Jetta VS5 суббренда
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым
В Воронежской области женщина изрезала
Учёные: Частый просмотр порно
Просмотреть все новости