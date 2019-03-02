Учёные: Наземная растительность избежала в древности массового вымирания





Согласно результатам исследования, свыше 90 % древних морских беспозвоночных вымерли вследствие природных катаклизмов, в том числе и из-за извержения вулканов. Проанализировав данные об ископаемых, содержащих в себе пыльцу, споры и другие фрагменты в горных породах местности около австралийского города Сидней, учёные заключили: в Пермском периоде на данной территории в результате непродолжительного, но существенного потепления в летний период пришла в упадок флора произраставшего там папоротника Глоссоптерис, который доминировал в лесах Южного полушария.Что касается Антарктиды, данное растение существовало там в последующий период, Триасовый, а потому специалисты и провели взаимосвязь между упомянутым регионом и выживанием наземной растительности после глобального потепления.