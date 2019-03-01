АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалиптические знаки по всему миру: Рыбный дождь, зеленый снег, нашествие саранчи и кит в Амазонке
EUR 74.97 USD 65.89
Курс валют на 01.03.2019

У дочери Ольги Рапунцель может испортиться зрение из-за свисающих на лицо волос

Зрители «Дома-2» переживают за маленькую дочь Ольги Рапунцель, у которой из-за свисающих волос может испортиться зрение. Саму молодую маму этот факт ничуть не беспокоит, как и заботливого отца Дмитрия Дмитренко.
У дочери Ольги Рапунцель может испортиться зрение из-за свисающих на лицо волос

Ещё во время беременности Ольги Рапунцель зрители «Дома-2» предполагали, что родившемуся у неё ребёнку придётся несладко, так как мать не умеет контролировать свои эмоции и адекватно общаться с окружающими. Уже сейчас фанаты проектной семьи переживают за здоровье 11-месячной Василисы, а особенно за её зрение.
У дочери Ольги Рапунцель может испортиться зрение из-за свисающих на лицо волос

Новая причёска малышки смотрится в кадре очень красиво, что радует Ольгу Рапунцель, но свисающий на лицо ребёнка клок волос не может не обернуться в будущем плохими последствиями. Фолловеры призывают хотя бы Дмитрия Дмитренко обратить внимание на свою дочь, чтобы не портить ей жизнь в будущем. По недавним эфирам зрители заметили, что Ольга Рапунцель специально перестала собирать Василисе волосы в хвост, а также поправляет их, чтобы было «модно».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 17:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфоны Xiaomi с обновлением MIUI 10
Ольга Бузова считает Алексея Безуса
Саша Черно со скандалом запретила
Анастасия Волочкова ударила бывшего
В федеральных службах России трудится
На Урале 12-летняя девочка выпала из
Подземные аномалии в Александрии
У дочери Ольги Рапунцель может
Внедорожник Jetta VS5 суббренда
В Уфе пропавшего мужчину нашли мертвым
В Воронежской области женщина изрезала
Учёные: Частый просмотр порно
В Роскачестве дали советы по избежанию
Анастасия Решетова попросила
Ученые: В пустыне Атакама марсоход
Леонид Агутин прокомментировал отказ
В Санкт-Петербурге мужчина пять лет
В РФ стартовали продажи ставшего
В Ленинградской области мужчина убил
В Челябинске мужчина убил собутыльника
Ангелина Вовк хочет объединить
Ученые: Ягодичные имплантаты могут
Настя Каменских призвала поклонников не
Анна Нетребко покорила зрителей своими
Супруга Георгия Данелии рассказала о
Полина Диброва рассказала поклонникам о
Ученые рассказали о болезнях, с
Марина Федункив 13 лет помогала мужу
Эксперты озвучили главные преимущества
Елена Малышева еле сдерживает себя при
Просмотреть все новости