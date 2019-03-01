У дочери Ольги Рапунцель может испортиться зрение из-за свисающих на лицо волос

Ещё во время беременности Ольги Рапунцель зрители «Дома-2» предполагали, что родившемуся у неё ребёнку придётся несладко, так как мать не умеет контролировать свои эмоции и адекватно общаться с окружающими. Уже сейчас фанаты проектной семьи переживают за здоровье 11-месячной Василисы, а особенно за её зрение.Новая причёска малышки смотрится в кадре очень красиво, что радует Ольгу Рапунцель, но свисающий на лицо ребёнка клок волос не может не обернуться в будущем плохими последствиями. Фолловеры призывают хотя бы Дмитрия Дмитренко обратить внимание на свою дочь, чтобы не портить ей жизнь в будущем. По недавним эфирам зрители заметили, что Ольга Рапунцель специально перестала собирать Василисе волосы в хвост, а также поправляет их, чтобы было «модно».